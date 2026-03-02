„Locker vom Hocker“ lautet das Motto am Sonntag, 15. März, 15 bis 18 Uhr. Die Seniorendisco im Musikpark am Berliner Platz in Ludwigshafen steht an diesem Nachmittag auf dem Programm. Der Seniorenrat der Stadt lädt in Kooperation mit der Fachstelle „Älter werden“ dazu ein. Seit 2018 begeistert die Veranstaltung Menschen ab 55 Jahren. Sie ist ein Treffpunkt für Tanz- und Musikliebhaber. Auf zwei Floors wollen DJs eine abwechslungsreiche Mischung aus Oldies und aktuellen Hits auflegen. Musikwünsche sind gern gesehen. Die Disco komme so gut an, weil es für die Generation 55+ in der Region nur wenige vergleichbare Angebote gebe, so die Veranstalter. Ein Zugang über Fahrstuhl gebe es außerdem. Der Eintritt kostet vier Euro.