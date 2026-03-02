Senioren fühlen sich oft einsam. Der neue Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim hat viele Ideen, wie Älteren mehr Teilhabe ermöglicht werden kann.

Nach etwa zwölf Jahren gibt es in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wieder einen Seniorenbeirat – und das mit einer beeindruckend großen Beteiligung. 17 Bürger möchten sich künftig um die Belange der älteren Generation in den Orten einsetzen. Initiiert wurde das Ganze von der Beigeordneten Marion Strese (CDU). In der ersten Sitzung nach der offiziellen Konstituierung sprühten die Mitglieder nur so vor Ideen. Da war es ein Glück, dass der Seniorenbeiratsvorsitzende Jürgen Joos ein pädagogisches Händchen hat, ist er doch pensionierter Schuldirektor. Zusammen mit seinem Stellvertreter Bertram von Albedyll lenkten sie das geballte Wissen um Angebote sowie die Wünsche und Ideen in geordnete Bahnen – visualisiert auf einer großen Tafel.

Der neue Seniorenbeirat für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim hat viel vor. Foto: Doreen Reber

Schnell wurde klar, dass es in den drei Ortsgemeinden schon vieles für Senioren gibt. Kirchen, Vereine und Initiativen haben etliche Angebote in ihrem Repertoire. So gibt es in jeder Gemeinde regelmäßige Cafés – mitunter sogar mit Fahrdiensten durch den Bürgerbus. Des Weiteren werden zum Beispiel Seniorenschwimmen, Spielenachmittage, Wanderungen, gemeinsames Essen oder Seniorensport angeboten. „Oh, das wusste ich ja gar nicht“, war oft aus den Reihen des Seniorenbeirats zu hören. Und so war eine der ersten Anregungen Richtung Verwaltung, doch künftig im Amtsblatt all diese Angebote für die ältere Generation gebündelt in einer Rubrik abzubilden. Verbandsbürgermeister Stefan Veth (CDU) versprach, sich dahingehend zu informieren und einzusetzen.

Werbung in eigener Sache

„Das fällt dann schon in die Kategorie Öffentlichkeitsarbeit“, stellte der Vorsitzende fest – eine wichtige Angelegenheit. „Wir müssen uns zeigen, man muss wissen, dass es uns gibt“, sagte er. So könnten sich die Mitglieder vorstellen, sich mit einem Stand auf dem Markt freitags in Dannstadt zu präsentieren oder beim Brunnenfest „Ochs und Esel“ mitzumachen, das jeden zweiten Dienstag im Monat stattfindet.

Viele Hände gingen nach oben, als Jürgen Joos den Tagesordnungspunkt Ideen aufrief. Etliche Themen brannten den Senioren unter den Nägeln. Bertram von Albedyll musste Kärtchen um Kärtchen beschriften und an die Tafel pinnen. Anschließend wurde abgestimmt, mit welchen Anliegen sofort in die Umsetzung gestartet werden soll.

ÖPNV unter die Lupe nehmen

So seien die neuen Busverbindungen für Senioren, die sich nicht mit dem ÖPNV gut auskennen, nicht einfach zu benutzen, stellte ein Beiratsmitglied fest. Pläne seien unübersichtlich oder würden nicht aushängen und Verbindungen seien unzuverlässig. Wo genau es hakt, das möchten die Senioren mit einem ÖPNV-Tag selbst erfahren. Gemeinsam wollen sie die Busverbindungen ausprobieren und dann ein Feedback an die Unternehmen weitergeben.

Eine weitere Gruppe möchte herausfinden, wo es überall in den Ortsgemeinden Plätze zum Verweilen gibt. Diese sollen dokumentiert werden, was wiederum die Grundlage dafür sein könnte, weitere Plätze zu schaffen. Auch das Thema Sicherheit beschäftigte die Beiratsmitglieder, insbesondere die kriminellen Umtriebe im Internet und am Telefon (Stichwort: Enkeltrick), auf die vor allem ältere Personen immer wieder hereinfallen. Hier wolle Marion Strese den Kontakt zum Seniorensicherheitsberater Uwe Schölles aufnehmen, da der sich genau auf diese Präventionsmaßnahmen spezialisiert habe. Ein Angebot, bei dem Menschen mit den Möglichkeiten vertraut gemacht werden, die Handys oder auch Tablets bieten, wünschten sich ebenfalls einige. Außerdem bestand ein großes Interesse an Vorträgen zum Thema Gesundheit.

In der Sitzung hat Bertram von Albedyll , stellvertretender Vorsitzender, die Ideen kategorisiert. Foto: Doreen Reber

Mehr Mitfahrgelegenheiten

Des Weiteren lag den Beiratsmitgliedern der Kontakt zu den jüngeren Generationen am Herzen. Viele ältere Bürger wären bereit, in Kindergärten oder Bibliotheken vorzulesen und Lesepaten-Projekte ins Leben zu rufen. Die Senioren wollten nun aktiv Kontakt zu den jeweiligen Einrichtungen aufnehmen. Und man möchte sich auch um die hochbetagten Bürger kümmern. So würden einige Beiratsmitglieder gern die Bürgermeister bei den Geburtstagsbesuchen begleiten.

Ein weiteres Problem vieler älterer Menschen sei die fehlende Mobilität. Möchten Senioren zum Beispiel bei Abendveranstaltungen, etwa im Zentrum Alte Schule teilnehmen, sollte das nicht daran scheitern, dass die Senioren dort nicht hinkommen, sagte eine Seniorin. Sie schlug vor, eine WhatsApp-Gruppe für Mitfahrgelegenheiten zu gründen.

Die Beiratsmitglieder waren sich einig, dass all die Ideen schnellstmöglich umsetzt werden sollen. Am Enthusiasmus fehlt es auf jeden Fall nicht.