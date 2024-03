Die Senioren-Union in Ludwigshafen erwartet, dass auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen. Die Anzahl der Beitragszahler müsse jedenfalls steigen, um das Rentenniveau zu stabilisieren, rechnet ihr Vorsitzender Reinhard Herzog vor.

Die Umlagefinanzierung des Rentensystems funktioniert aus Sicht der CDU-Senioren schon lange nicht mehr. Obwohl Deutschland mit 48 Prozent des letzten Gehalts ein im europäischen Vergleich niedriges Rentenniveau vorweise, bezuschusse der Bund die Renten allein aus dem Haushalt 2024 mit 127 Milliarden Euro. Diese Summe könnte nach Berechnungen der Senioren-Union bis 2050 auf 228 Milliarden Euro steigen. „Um die Beitragssätze nicht oder nur minimal zu erhöhen und gleichzeitig mehr Einnahmen zu erzielen, muss die Anzahl der Beitragszahler erhöht werden“, erklärte Herzog. Ökonomen verschiedener Institute sähen dies als den effektivsten Ansatz an.

„Eine Möglichkeit wäre, einen höheren Anteil der bereits in Deutschland ansässigen Bevölkerung in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Besonders bei Frauen und älteren Arbeitnehmern besteht erheblicher Handlungsbedarf, der jedoch durch Herausforderungen wie mangelnde Kinderbetreuung gebremst werde. Zudem sollten mehr qualifizierte Zuwanderer angezogen werden. „Eine Nettozuwanderung von 400.000 Personen pro Jahr würde die Sozialsysteme erheblich entlasten.“

Zusätzliche Beitragszahler würden die Rentenkassen auch gewinnen, wenn Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen würden. Je mehr Menschen sich an der Finanzierung der Rente beteiligten, umso geringer würden künftige Bundeszuschüsse ausfallen, meint Herzog. Beamte und Abgeordnete würden im Alter schließlich deutlich besser versorgt werden als Bürger, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 2022 erhielten Beamte im Durchschnitt eine monatliche Pension in Höhe von 3170 Euro, Rentner hingegen 1054 Euro und nur 890 Euro. „Diese Ungleichbehandlung ist nicht zu rechtfertigen“, so Herzog.