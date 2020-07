Seit Wochenbeginn häuften sich in Mannheim, Weinheim und Hemsbach wieder Anrufe angeblicher Enkel oder anderer naher Verwandter bei älteren Menschen. Wie die Polizei mitteilte, wollen Kriminelle auf diese Art an die Ersparnisse der Senioren kommen. Alle älteren Menschen hätten in diesen aktuellen Fällen die Absicht der Anrufer durchschaut und rasch die Telefongespräche beendet, hieß es weiter. Manche gaben den ungebetenen Anrufern offenbar sogar zu verstehen, dass deren Masche mittlerweile hinlänglich bekannt ist.