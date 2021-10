Wie ist es Senioren während der Pandemie ergangen, wie hat sich ihr Leben dadurch verändert und wo haben sie anderen in dieser Zeit geholfen? Das möchte der Seniorenrat Ludwigshafen mit einem Fragebogen herausfinden.

Sie springen spontan bei der Enkelbetreuung ein und unterstützen im Ehrenamt – weil ohne Senioren vieles in der Gesellschaft nicht funktionieren würde und auch gerade in der Pandemie nicht funktioniert hätte, macht der Seniorenrat genau zu diesem Thema eine Umfrage. Wie erging es älteren Menschen während der Corona-Pandemie und wo haben sie sich eingebracht? Das möchte der Verein wissen, wie die Vorsitzende Birgitta Scheib mitteilt. Die ersten Fragebögen seien unter anderem am 1. Oktober, dem „Tag der älteren Menschen“, in Seniorenwohnhäusern verteilt worden. Sie sind aber auch beim Seniorenrat erhältlich. Bis Ende des Jahres kann man noch an der Umfrage teilnehmen, der Seniorenrat wertet die Fragebögen anschließend aus.

Beratung für Ältere

Den Seniorenrat Ludwigshafen gibt es seit mittlerweile 26 Jahren. Coronabedingt musste die Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag ausfallen. Trotz Pandemie sei der Rat aber immer zu erreichen und „nie arbeitslos“, hieß es bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Die offizielle Telefonnummer sei dabei auf eine Privatnummer umgestellt. Seit August ist das Büro des Seniorenrats (Stadthaus, Bismarckstraße 29, viertes Obergeschoss, Zimmer 404) zudem montags, dienstags und donnerstags wieder von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es nach Vereinbarung Beratungen zu Altersarmut, Hilfen und Grundrente.

Noch Fragen?

Kontakt zum Seniorenrat – auch bei Interesse an der Umfrage – unter Telefon 0621/504-2543 oder per Mail an info@seniorenrat-ludwigshafen.de.