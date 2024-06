Ein 83-Jähriger wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr von einem Mann angesprochen. Dieser war zuvor aus einem hellblauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen ausgestiegen, teilt die Polizei mit. Der Mann gab an, Uhrenhändler aus Italien zu sein und aus persönlichen Gründen unbedingt mit der 81-jährigen Ehefrau des 83-Jährigen sprechen zu müssen. Nachdem der vermeintliche Uhrenhändler ins Haus gelassen wurde, verstrickte er sich im Gespräch mit der Seniorin wiederholt in Widersprüche, bis er schließlich zügig das Haus verließ und wegfuhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 40 bis 50 Jahre, Glatze, rundes Gesicht, korpulente Figur, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Telefonbetrüger scheitern

Am Telefon haben Betrüger versucht, am Montag einen Senior und eine Seniorin zu täuschen. Zunächst erhielt der 82-Jährige aus Gartenstadt einen Anruf. In einer Bandansage sollte ihm weisgemacht werden, dass auf sein Konto mehrere 100 Euro überwiesen wurden. Um das Geld anzunehmen, müsse er nun lediglich die Taste 1 drücken. Mit einer ähnlichen Masche sollte auch eine 86-Jährige aus Oggersheim hereingelegt werden. Hier wurde ebenfalls in einer Bandansage in Aussicht gestellt, dass die Seniorin Geld erhalte, sofern sie die Taste 1 ihres Telefons drücken würde. Beide Angerufenen erkannten die betrügerische Absicht sofort und legten auf.