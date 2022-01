In zwei Fällen haben Ludwigshafener Senioren am Montag Telefonbetrüger erkannt und rechtzeitig aufgelegt. Laut Polizei wurde eine 87-Jährige insgesamt dreimal von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen: zweimal von einer Frau, einmal von einem Mann. Allerdings kannte sie die Betrugsmasche und besitzt zudem keinen Computer. Bei einer 82-Jährigen rief ein unbekannter Mann an, der sich als ihr Sohn ausgab. Laut Polizei weinte er fürchterlich und erzählte, dass er einen Unfall gebaut und eine Frau totgefahren habe. Dann erklärte er der Seniorin, dass er den Hörer nun an einen Polizeibeamten weitergeben würde. Ehe der falsche Polizist jedoch anfing, sich die Daten von der 82-Jährigen geben zu lassen, sagte die Seniorin, dass sie gleich losfahre und zu ihnen käme. Über die Betrugsmasche war sie laut Polizei durch die Presse informiert. Daraufhin erwiderte der angebliche Polizeibeamte in pfälzischem Dialekt, dass sie nicht kommen könne. Da er sie dabei duzte, war der 82-Jährigen nun vollkommen klar, dass es sich bei dem Anrufer nicht um einen echten Polizeibeamten handeln konnte.