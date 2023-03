Sowohl ein 78-Jähriger aus dem Hemshof, als auch eine 75-Jährige sowie ein 68-Jähriger aus Oggersheim sind am Mittwoch nicht auf die Maschen von Trickbetrügern hereingefallen. Der 78-Jährig erhielt laut Polizei einen Anruf von seinem angeblichen Schwiegersohn, der behauptete, er habe einen Unfall verursacht, bei dem eine andere Person tödlich verunglückt sei. Danach meldete sich den Beamten zufolge eine Frau am Telefon, die sich als Polizistin ausgab und dem Senior erklärte, sein Schwiegersohn müsse ins Gefängnis, sofern der 78-Jährige ihn nicht auslöse. Der Ludwigshafener beendete jedoch das Gespräch und habe damit genauso vorbildlich reagiert, wie die beiden Senioren aus Oggersheim, die am Mittwoch eine Betrugs-SMS erhielten. Bei beiden gaben sich die Täter laut Polizei als deren Kinder aus und behaupteten, sie hätten eine neue Nummer. Davon ließen sich aber weder die 75-Jährige noch der 68-Jährige täuschen. Sie gingen nicht darauf ein und informierten anschließend die Polizei.