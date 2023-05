Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anthrazitfarbene, samtene, äußerst bequeme Stühle, Vorhänge in ebensolcher Farbe, dazu Säulen im Brombeerton, moderne Kunst an den Wänden und als Kontrast ein in die Jahre gekommenes Klavier – so präsentiert sich das frisch renovierte Café Alternativ in der Rohrlachstraße 76.

Freundlich und stilvoll lässt sich das neue Ambiente wohl am besten beschreiben. Es versteht sich als Treffpunkt für Jung und Alt. Und wie zum Beweis marschierte