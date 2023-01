Einem 87-Jährigen ist am Mittwoch die Weiterfahrt untersagt worden, nachdem Polizisten ihn in der Lagerhausstraße (Süd) kontrolliert hatten und feststellten, dass das Auto des Seniors Anfang des Jahres außer Betrieb gesetzt worden war. Der 87-Jährige hatte nach Angaben der Beamten allerdings alte Kennzeichen mit entsprechendem Tüv-Siegel an seinem Pkw angebracht, um auch weiterhin fahren zu können. Woher diese Kennzeichen stammen, werde derzeit noch ermittelt, so die Polizei.