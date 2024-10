Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag im Hemshof einen 80-Jährigen gestoppt, der mit seinem Auto auf einem Radweg unterwegs war, einen Verkehrsteilnehmer gefährdet und mutmaßlich auch andere Fahrzeuge beschädigt hat. Laut Polizeibericht fiel der Wagen einer Streifenbesatzung kurz vor Mitternacht in der Rohrlachstraße auf, weil er nicht auf der Fahrbahn fuhr. Von dort fuhr der 80-Jährige in die Carl-Bosch-Straße, wo er schließlich anhielt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten mehrere Unfallschäden unbekannten Ursprungs fest. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, der Führerschein des 80-Jährigen wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen und auch mögliche Geschädigte. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.