Die Hilfsbereitschaft eines 81-Jährigen aus der Pfingstweide nutzte am Samstag gegen 20 Uhr eine bislang unbekannte blonde Frau aus. Sie fragte den Senioren, ob er ihr Geld wechseln könne, wie die Polizei weiter berichtet. Unter diesem Vorwand gelang es der Frau, die schwarze Kleidung trug, in die Wohnung zu kommen und Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.