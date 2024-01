Über seltsame Transaktionen in Höhe von 499 Euro hat eine Unbekannte am Mittwoch einen 90-jährigen Ludwigshafener am Telefon informiert. Laut Polizei riet sie ihm, sich mit einem ihrer Experten kurzschließen. Der Angerufene fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch. Er konnte keine verdächtigen Transaktionen auf seinen Konten feststellen.