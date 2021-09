Zu einem Notarzteinsatz am Donnerstag in Friesenheim musste die Polizei hinzugerufen werden, weil sich ein 83-Jähriger uneinsichtig verhielt. Der Notarzt wurde um 13 Uhr in die Neuwiesenstraße gerufen. Der 83-Jährige, der damit nichts zu tun hatte, fühlte sich durch das Einsatzfahrzeug gestört, weil er mit seinem Auto nicht wegfahren konnte. Rettungssanitäter erklärten, dass es sich um einen Notfall handele. Darauf reagierte der Senior aggressiv. Auch der Polizei gegenüber verhielt er sich unzugänglich und aufgebracht, wie diese mitteilt. Mehrfach wollte er weglaufen, um eine Personenkontrolle zu umgehen. Schließlich zeigte er doch seine Papiere vor. Er wurde über sein Verhalten belehrt und konnte fahren.