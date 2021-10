Nach drei rein virtuellen Erstsemesterbegrüßungen hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft am Montag wieder einen Teil ihrer Erstsemester in Präsenz empfangen: Rund 90 neue Studenten saßen in der coronabedingt platzbeschränkten Aula und den Konferenzräumen. Der Großteil der insgesamt über 600 neuen Bachelorstudenten verfolgte den Start ins akademische Leben virtuell über den Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Hochschule. Hochschul-Präsident Peter Mudra und die Vizepräsidentinnen Edith Rüger-Muck und Ellen Bareis begrüßten gemeinsam mit Kanzlerin Carolin Nöhrbaß die insgesamt rund 900 neuen Studenten. „Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit nehmen wir persönlich“, versprach er.

Hybride Erstsemesterbegrüßung

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) überbrachte ihre Grüße und Wünsche zum Semesterstart per eingespielter Videobotschaft. Im Anschluss gab es Führungen über den Campus und eine Spiele-Rallye zum besseren Kennenlernen. Die hybride Erstsemesterbegrüßung markiert den Start in ein ebenfalls hybrides Wintersemester: Auf die Studenten wartet ein Mix aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen. Zum Wintersemester 2021/22 starten nach vorläufigen Zahlen 678 Bachelor- und 201 Masterstudierende sowie 52 Austauschstudenten. Damit liegt die Anzahl der Studenten aktuell bei 4724. Einen großen „Run“ gab es nach Hochschulangaben auf den erstmals angebotenen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft.