Er ist ein „Urgestein“ im Ludwigshafener Chorwesen und im Fußball - der in der Gartenstadt lebende Günter Butz. In diesem Jahr wird er 95 Jahre alt und feiert gleichzeitig ein seltenes musikalisches Jubiläum: Seit 1949 und damit seit 75 Jahren gehört er als einer der ältesten aktiven Sänger weit und breit dem gemischten Chor der Chorgemeinschaft Mundenheim an.

Noch zwei Jahre älter sind die fußballerischen „Wurzeln“ des 1929 geborenen Ludwigshafeners: 1947 wurde der Elektriker als 18-jähriger Nachwuchskicker