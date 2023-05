Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selina Dal ist die große Gewinnerin des erfolgreichen Auftaktwochenendes des BASF TC Ludwigshafen. Die 20 Jahre alte gebürtige Mainzerin gewann alle ihre vier Spiele am Wochenende. 5:4 siegte das Team am Freitag in Aschheim, 6:3 am Sonntag gegen Iphitos München. Und Dal verrät, was sie empfindet und vorhat.

Den zweiten Saisonsieg kostete Selina Dal auf der Bank in der Tennishalle des BASF TC Ludwigshafen aus. Sie hatte gerade das Doppel an der Seite des US-Amerikanerin Dasha Ivanova locker mit 6:2