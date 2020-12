Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion 72 fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 13: Dieter K. war nach seiner stationären Entgiftung auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe zur Stabilisierung, bis sein Antrag für eine Therapie genehmigt wird. Er ist jetzt im Blauen Kreuz Ludwigshafen in der offenen Gruppe. Seiner Aussage nach die beste wöchentliche suchtmittelfreie Vorbereitung. Auch hat er die Einsicht bekommen, dass nach der Therapie eine Selbsthilfegruppe hilfreich ist, um die Abstinenz unter Gleichen zu erhalten. Das Blaue Kreuz erhält eine Spende der Aktion 72.

Fall 14: Familie E. wurde wegen zahlreicher Probleme in eine städtische Notwohnung eingewiesen. Während der Aufenthaltszeit von fast einem Jahr wurden die Eheleute von der Gemeinwesenarbeit sowie weiteren Institutionen begleitet und unterstützt. Es gestaltete sich sehr aufwendig, eine Wohnung außerhalb des Wohngebiets zu finden. Als der Umzug endlich anstand, waren beide Ehepartner bereits so geschwächt, dass man um Leben und Gesundheit fürchten musste. Gelder aus der Aktion 72 halfen wesentlich dabei, dass die Familie den Neuanfang bewältigen konnte und inzwischen hoffnungsvoller in die Zukunft blickt.

Fall 15: Die täglichen Fahrten zu ihrer schwer erkrankten, betagten Mutter bereiteten einer mehrfach gehbehinderten Frau Mitte 40 große Schwierigkeiten. Sie wird von der Ökumenischen Fördergemeinschaft betreut und pflegte ihrerseits täglich ihrer Mutter in einem weit entfernten Stadtteil. Auf Basis von Aktion 72-Spenden erhielt die Frau zwei Monatsfahrkarten. Schwer war die Zeit für sie trotzdem. Aber mit vereinten Kräften ist es gelungen, sowohl für Mutter als auch Tochter so viel Hilfe wie nur möglich bereitzustellen.

Fall 16: Durch die Hilfe der Aktion 72 wird das Caritaswerk Ludwigshafen wieder 65 behinderten Menschen eine Weihnachtsfreude bereiten. Die Frauen und Männer leben in einem Wohnheim für psychisch Kranke und in einem Wohnheim für an Multiple Sklerose erkrankten Menschen. Von ihrem gesetzlichen Taschengeld ist es nicht möglich, ihre gesamten persönlichen Bedürfnisse wie Kleidung, Körperpflegemittel und Freizeitaktivitäten selbst zu bestreiten. Jeder erhält ein persönliches Weihnachtspäckchen im Wert von etwa 20 Euro.

Die Spendenliste

