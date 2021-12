Am 8. November 2002 hob sich zum ersten Mal der Vorhang für das Theaterstück „Dinner for one … wie alles begann“ im Schatzkistl in Mannheim. 19 Jahre später steht es immer noch auf dem Spielplan.

Der Kurzfilm „Der 90. Geburtstag oder Dinner for one“ hat bald 50 Jahre auf dem Buckel. Produziert vom Norddeutschen Rundfunk im Jahr 1961, wurde der Sketch mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie 1963 zum ersten Mal ausgestrahlt. Und seitdem gehört „Dinner for one“ zu Silvester wie Bleigießen und Raclette.

Elvira und Klaus, das Katastrophenpaar

„Vor 20 Jahren hatte ich die Idee, den Sketch, den jeder kennt, als Ausgangspunkt zu nehmen und zu erzählen, wie es zu diesem Sketch kam“, erinnert sich Peter Baltruschat, der künstlerische Leiter des Schatzkistl. Er habe dem Autor Volker Heymann von der Idee erzählt, der daraus ein Castingstück gemacht habe: Ein Theaterregisseur sucht Darsteller für die Rollen der Miss Sophie und von Butler James. Es kommen Elvira und Klaus – ein absolutes Katastrophenpaar. Den Sketch „Dinner for one“ bringen sie schließlich über die Bühne. Aber auch das ist nicht gerade „same procedure as every year“.

Dieses abendfüllende Stück wird nun seit bald 20 Jahren jedes Jahr zwischen den Jahren und auch noch im Januar im Schatzkistl gespielt – und nicht nur das: Da Heymanns Theaterstück bei Suhrkamp verlegt worden ist, wird es von Theatern in ganz Deutschland gespielt. Auch das Schatzkistl-Ensemble gastierte damit in den Anfangsjahren an anderen Häusern. Vom ersten Tag an spielt Regina Steegmüller – für Baltruschat die Mannheimer Volksschauspielerin schlechthin, zu vergleichen mit dem Kölner Willy Millowitsch oder der Hamburgerin Heidi Kabel – die Miss Sophie und Gunter Möckel den Butler. Ein Wechsel in der Regie alle paar Jahre sorge für frische Einfälle und immer wieder neue Energie. Offenbar mit Erfolg. „Es gibt Gäste“, sagt Baltruschat und klingt selbst ein wenig ungläubig, „die schauen es sich jedes Jahr wieder an.“

Termine

Vorstellungen am Montag, 27., Dienstag, 28., Mittwoch, 29., Donnerstag, 30. Dezember, Freitag, 14. Januar, im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8. Beginn ist um 20 Uhr.