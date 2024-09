Eine 68-jährige Autofahrerin hat am Dienstag, 10. September, um 14 Uhr auf der Brunckstraße ( Friesenheim) in Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei kam sie wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei gibt Tipps, um Sekundenschlaf vorzubeugen: