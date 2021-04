Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag im Mannheimer Stadtteil Käfertal für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Mann hatte gegen 20 Uhr eine 58-jährige Frau bedroht, sich dann in seinem Wohnhaus verbarrikadiert und damit gedroht, das Gebäude in Brand zu stecken. Die Polizei zog daraufhin das Spezialeinsatzkommando (SEK) Baden-Württemberg hinzu. Gegen Mitternacht nahmen die SEK-Beamten den Mann in Gewahrsam. Er leistetet keinen Widerstand und wurde dann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, wie die Polizei weiter mitteilte.