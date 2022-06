Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntagmittag im Stadtteil Neckarstadt auf offener Straße damit gedroht, sich zu töten. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigte den Mann. Kurz nach 12 Uhr hatten Passanten der Polizei den Mann gemeldet, der vor einem Anwesen in der Gärtnerstraße randalieren würde. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hielt sich der 35-Jährige ein Messer an den Hals und drohte damit, sich selbst zu töten, sollten ihm die Polizeibeamten näherkommen. Die Örtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt. Der Polizei gelang es nach eigenen Angaben nicht, den Mann dazu zu überreden, das Messer vom Hals zu nehmen und sich auf den Boden zu legen. SEK-Beamte überwältigten den Mann kurz nach 15 Uhr und nahmen ihn fest. Er wurde zur medizinischen Versorgung einer kleinen Schnittwunde am Hals, die er sich selbst zugefügt hatte, zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei weiter mit. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine unbeteiligten Personen gefährdet. Die Ermittlungen dauern an.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen und auch versuchten Fällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel durch Straßensperrungen). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).