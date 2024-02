Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitag und Montag in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) den Seitenspiegel eines parkenden Hyundai abgetreten. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizei zu wenden.