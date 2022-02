Im Ludwigshafener Stadtgebiet sind laut Polizei zuletzt die Seitenscheiben von drei Autos eingeschlagen worden. In der Nacht auf 31. Januar zertrümmerte ein Unbekannter die Scheibe eines Mercedes, der am Bahnhof in Mundenheim (Wattstraße) geparkt war. So konnte der Täter die Türentriegelung betätigen und die Tür öffnen. Ob etwas gestohlen worden ist, steht noch nicht fest. Die Scheibe eines in der Erich-Reimann-Straße (Süd) abgestellten BMW wurde zwischen dem 30. und 31. Januar eingeschlagen. Gestohlen wurde nichts. Am 31. Januar zwischen 17.30 und 18.10 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Cabrios (VW Golf) ein, das in der Straße „Am Hilbertshof“ (West) geparkt war. Auch hier wurde nichts gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.