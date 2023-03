Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Litfaßsäule wirbt mitten in der Ludwigshafener City für den Einkauf in Mannheim. Angesichts der Probleme in der Bismarckstraße wirkt die Werbung etwas zwiespältig. Die Aktion hat aber einen ganz anderen Hintergrund.

Wie ein Betonpfeil ragt die Litfaßsäule in der Bismarckstraße in den Himmel und wirbt im Herzen der Ludwigshafener Innenstadt ausgerechnet für einen Einkauf in der Schwesterstadt