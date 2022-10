Ein Raubüberfall vor zehn Jahren war Auslöser für Anlieger am Berliner Platz, sich zu formieren. Seither starteten die Aktiven von „Wir vom Berliner Platz“ zahlreiche Aktionen, machen sich so für mehr Sicherheit und Sauberkeit auf einem der zentralen Plätze in der Innenstadt stark.

„Es war ein Überfall auf einen Kunden der damaligen Kreissparkasse“, erinnerte sich Jürgen Hundemer. Der damalige Geschäftsführer der Barmer-Ersatzkasse hatte sich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, Clemens Schnell, kurzgeschlossen – mit dem gemeinsamen Ziel, den Berliner Platz positiv in den Köpfen von Ludwigshafenern und seinen Besuchern zu verankern.

Zum zehnjährigen Bestehen lobte Schnell die Mitstreiter aus Verwaltung, Anwohnerschaft und Gewerbetreibenden: „Mit bemerkenswerter Ausdauer tragen Sie dazu bei, das Erscheinungsbild eines der wichtigsten Plätze Ludwigshafens bürgernah zu gestalten.“ Das unterstrich auch Hundemer, der mit der Sitzgruppe auf den jüngsten Erfolg verwies. „So etwas stärkt die Aufenthaltsqualität“, betonte er und freute sich über einen gelungenen Anstoß aus der Initiative heraus.

OB: Tatkräftig angepackt

Zum kleinen Jubiläum gratulierte auch die Oberbürgermeisterin. „Die Initiative besteht nicht aus einem ,man müsste mal’, sondern sie überzeugt durch tatkräftiges Anpacken“, dankte Jutta Steinruck (SPD) den ehrenamtlichen Aktiven, die sich zu einem Großteil aus den Mitgliedern des Seniorenrats zusammensetzen. Verschenkte Blumen oder Informationsstände für mehr Zivilcourage haben seither für ein positives Gefühl auf dem Platz gesorgt. „Das zarte Pflänzchen dieser Initiative hat sich hervorragend entwickelt. Es ist gut, dass es ,Wir vom Berliner Platz’ gibt“, sagte sie.

Der Platz bleibe ein Sorgenkind, räumte Steinruck ein. Weniger wegen des Sicherheitsgefühls, sondern wegen des Vakuums auf der Metropol-Baustelle. Erst mit einer vollendeten Bebauung können auch Umgestaltungen auf dem Platz angegangen werden. „Bis dahin müssen wir uns in Geduld üben.“

Jürgen Hundemer hofft auf weitere ehrenamtliche Mitstreiter. „Die sollen sich am besten beim Seniorenrat melden“, warb er. Per Telefon 0621 5042543 oder Mail info@seniorenrat-ludwigshafen.de.