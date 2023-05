Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bäckerei Getto in Rheingönheim gibt es seit 60 Jahren. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Weil es für seinen Betrieb nicht einfacher wurde, hat Bäckermeister Andreas Getto sich gemeinsam mit seiner Partnerin ein zweites Standbein aufgebaut: ein Eiscafé in Neuhofen.

„Das ist mein Reich“, sagt Andreas Getto, als wir in seiner Backstube stehen, die sich dem Verkaufsraum fast unmittelbar anschließt. Wobei er sich um diese Uhrzeit –