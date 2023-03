Der Rettungshubschrauber „Christoph 5“, der an der BG Klinik in Ludwigshafen stationiert ist, gehört zu den ältesten in der Bundesrepublik. Die Maschine flog im vergangenen Jahr 1462 Einsätze. Wie die ADAC-Luftrettung weiter mitteilt, fanden 1189 Einsätze in Rheinland-Pfalz statt. Aufgrund der Nähe zu benachbarten Bundesländern führten 181 Einsätze nach Baden-Württemberg und 81 Notrufe nach Hessen. Für elf Einsätze flog der Hubschrauber nach Bayern. Die Rettungshubschrauberstation „Christoph 5“ wurde 1973 eingerichtet und war damals einer der ersten in der Bundesrepublik. Seit 2006 betreibt die ADAC-Luftrettung die Station in Oggersheim. Zur Besatzung gehören Piloten der ADAC-Luftrettung, Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes und Notärzte der BG Klinik Ludwigshafen. Das 50-jährige Bestehen der Luftrettungsstation wird zusammen mit dem 55. Jubiläum der BG Klinik Ludwigshafen am 30. September mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.