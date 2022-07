Seit 50 Jahren setzt sich die „Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde“ (IBF) für die Integration und Inklusion schwer behinderter Menschen ein. Am Samstag haben die Mitglieder das Goldjubiläum in ihrem „Treffpunkt“ an der Blies gefeiert.

Der Verein sei noch nicht am Ziel, habe aber beträchtliche Etappen genommen, meint IBF-Vorsitzender Andreas Mack im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ein Meilenstein: der Aufbau der Tagesstätte für Menschen mit Behinderung an der Blies vor 40 Jahren. Der 1982 erbaute „Treffpunkt“ umfasst einen Gruppenraum, Medienraum und Ruheraum sowie einen Außenbereich mit Garten. In der Coronazeit ist der Bau umfangreich renoviert worden.

Auch außerhalb des Treffpunkts hat die IBF ihre Stimme erhoben, etwa um mehr Barrierefreiheit beim Ausbau von Haltestellen des ÖPNV zu erreichen. Mit der Aktion „Rolli-Teufel“ haben bisher über 3000 Schüler am eigenen Leib spüren können, wie sich Basketball-Sport in einem Rollstuhl anfühlt.

„Mit der IBF hat sich in der Stadt das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung in der Stadt verändert“, stellte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) fest. Ausgrenzung und Stigmatisierung seien dank ihres Engagements weniger geworden. Auch durch die Arbeit der IBF-Vertreter im Behindertenbeirat der Stadt ist gerade ein Stadtplan für Menschen mit Behinderung fertiggestellt worden.

Der Anblick von Menschen im Rollstuhl sei nahezu selbstverständlich geworden, stellte Vorstand Mack eine positive Veränderung fest. Die bereits vor Corona anstrengende Aufgabe, ehrenamtliche Helfer zu engagieren, sei noch schwieriger geworden, räumte er ein. „Aber die Tagesstätte hat Corona gut überstanden. Jetzt gilt es, die vorhandenen zwölf Betreuungsplätze zu füllen, um die Finanzierung und somit den Fortbestand zu sichern. Damit kann schließlich eine Unterbringung im Heim vermieden werden“, betonte der IBF-Vorsitzende.

Anstrengende Anfänge

Die Vereinschronik gibt auch Auskunft über schwierige Anfänge der Vereinsarbeit. Von 1972 bis 1976 hatte der Verein nur einen Teil der Schlechtwetterhalle auf dem Gelände der Stadtranderholung zur Verfügung, ohne Toiletten oder Kochgelegenheit. Die Situation besserte sich deutlich, als 1976 der Treffpunkt an der Blies eingeweiht werden konnte. Stadt, Land, Technische Werke und ortsansässige Firmen hatten beim Ausbau geholfen. 1982 konnte der Verein seine Tagesstätte für schwer körperbehinderte Erwachsene eröffnen. Der „Treffpunkt“ ist mehrfach baulich erweitert worden, bis zu seinem heutigen schmucken Zustand zum Jubiläum.