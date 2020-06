In den 1960er-Jahren war er fast ausgerottet, inzwischen ist die Ansiedlung wieder geglückt – in Ludwigshafen unter anderem auf dem Gelände der BASF: Die Rede ist vom Wanderfalken. Nach dem Start vor 35 Jahren hat der Friesenheimer Vogelkundler Franz Stalla (89) nun eine Bilanz vorgelegt. Sie zeigt: Ohne die Hilfe der Experten geht es nicht.

Die Falken gelten als schnellste Vögel der Welt – und der Wanderfalke gilt als edelste Art. Franz Stalla kennt die Tiere wie kaum ein anderer. Er kann auch gut beschreiben und erklären: „Wanderfalken sind etwa so groß wie Krähen, wobei das Falkenweibchen fast ein Drittel größer ist.“ Eigentlich sind die Vögel Felsbrüter und etwa in der Südwestpfalz heimisch. Doch auch Ludwigshafen hat für die Wanderfalken etwas zu bieten: Speziell auf dem Gelände der BASF fühlen sich die Greifvögel wohl, da sie hier ungestört sind und als Gebäudebrüter die passenden Flächen finden.

Natürlich kann Franz Stalla viel und gewissermaßen auf Knopfdruck über Wanderfalken erzählen. Und doch: Seine Ausarbeitung über die Ansiedlung auf dem BASF-Gelände lohnt sich. Denn sie erlaubt vertiefende Einblicke. 1985 hat sich auf dem Werksgelände das erste Wanderfalkenpaar niedergelassen. „Es hatte aus dem Abzugsrohr eines stillgelegten Ventilator-Schachts in 36 Metern Höhe eines Produktionsgebäudes verwilderte Haustauben verdrängt“, blickt Stalla zurück.

92 Jungvögel

Bis 2019 haben die Wanderfalken insgesamt 124 Eier gelegt. 92 Jungvögel sind geschlüpft. Stalla hat sie im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell beringt. Dank dieser Arbeit lässt sich der Bewegungsradius nachvollziehen. Zwei „Ludwigshafener Wanderfalken“ wurden 2007 und 2016 in 813 Kilometern Entfernung in Frankreich entdeckt – leider waren beide Tier tot.

Die 38-tägige Brutzeit beginnt im März. Männchen und Weibchen brüten meist abwechselnd. Nach etwa 39 bis 45 Tagen im Nest werden die Jungen „flügge“ und verlassen den Horst. Bis Ende Juli/Anfang August halten sich die Jungtiere noch im Umkreis des Brutplatzes auf. Meist finden sich vier Eier im Nest – so war es in 23 Jahren. Der Rekord liegt Stalla zufolge bei fünf Eiern, einmal gab es auch nur ein Ei. Die früheste Ablage des ersten Eis habe man am 6. März 1988 beobachten können.

Blech verhindert Abstürze

Die Falken ernähren sich vor allem von verwilderten Haustauben. Diese seien auf dem BASF-Gelände „reichlich vorhanden“. Misserfolge habe es in den 35 Jahren aber auch gegeben, räumt Stalla ein. Mal waren Eier unbefruchtet, mal wurden die Eier von Rabenkrähen gestohlen. Auch menschliche Täter wurden beobachtet: Laut Stalla wurde versucht, Eier und Jungvögel zu stehlen. Deshalb ist der Brutplatz durch eine Alarmanlage gesichert.

Doch insgesamt zeichnet der Vogelkundler ein sehr erfreuliches Bild mit Blick auf diese 35 Jahre, für die er den Zuständigen in der BASF ausdrücklich dankt. Stalla hat mit seinen Kollegen an der Außenwand des Brut-Gebäudes sogar ein Blech montiert. So werden Abstürze der jungen Wanderfalken verhindert.

Vier Anlagen in der Stadt

Insgesamt hat Stalla in Ludwigshafen vier künstliche Niststätten an erhöhten Plätzen eingerichtet: in der BASF, auf einem Fernmeldeturm, auf einem Kirchturm und an der Müllverbrennungsanlage. Überall hätten die Vögel schon erfolgreich gebrütet.

Zum Schluss liefert Stalla noch eine spannende Zahl: 2019 haben in der Pfalz 13 Paare auf Felsen und zwei in Steinbrüchen gebrütet. Ein beachtlicher Erfolg im Vergleich zu den 1960er-Jahren.