Einen 44-Jährigen, der seit Jahren ohne Führerschein unterwegs ist, hat die Polizei am Mittwochmorgen zufällig erwischt. Die Beamten kontrollierten ihn um kurz nach 9 Uhr in der Oppauer Straße in Edigheim. Dabei kam heraus, dass der 44-Jährige seit 15 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Er musste sein Auto vor Ort abstellen und die Schlüssel abgeben. Der Mann muss sich nun laut Polizei wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.