Seit über 100 Jahren gibt es am städtischen Klinikum eine Pflegeschule. Hier werden mittlerweile Fachkräfte für verschiedene Gesundheitsberufe ausgebildet. Die Einrichtung ist wichtig, um Personalmangel vorzubeugen.

Am Internationalen Tag der Pflegenden (12. Mai) feierte die Pflege am Klinikum Ludwigshafen 100. Geburtstag. Der Gedenktag geht zurück auf den Geburtstag von Florence Nightingale, der Pionierin moderner westlicher Krankenpflege. In Ludwigshafen feierten sich Auszubildende und Pflegelehrer zum runden Jubiläum selbst.

„Pflegeberufe sind toll“, verkündete Gesamtschulleiter Benny Neukamm und schob die Erklärung hinterher, obwohl gerade die Betroffenen das natürlich längst selbst wissen: „Man hat in der Pflege nicht nur Karrierechancen, sondern hilft mit, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.“ Dabei ist die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs nicht erst seit dem sich abzeichnenden und mittlerweile längst eingetretenen Fachkräftemangel ein Thema und Anliegen. Viel mehr hat die Pflegeausbildung am Klinikum Ludwigshafen Tradition.

1921 gegründet

Eine lange Tradition genau genommen, denn die Pflegeschule geht zurück auf das Jahr 1921, was allerdings im Mai vor zwei Jahren angesichts der Anforderungen an das medizinische Personal und die Pflege während der Corona-Pandemie ein wenig unterging. „Wir feiern deshalb in diesem Jahr 100+2 Jahre Pflegeschule“, erklärte Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex am Freitag im Hörsaal des Klinikums. „Wir sind auf diese Historie sehr stolz, denn sie zeigt, wie wichtig uns als Haus schon immer die Aus- und Weiterbildung war“, betonte von Rex.

Mittlerweile ist die Keimzelle der Pflegeschule, die damals vom Badischen Frauenverein gegründet worden war, aufgegangen in den Zusammenschluss der Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe, zu der seit Mai 2022 auch die Schule für Anästhesie aus dem Jahr 2019, die Operationstechnische Assistenz (2012) sowie die Schule für Medizinisch-technische Assistenz (1969) für Labormedizin und Radiologie gehören. Über 25 Pädagogen bündeln hier ihre Kompetenzen zu einer multidisziplinären, modernen und zukunftsorientierten Berufsausbildung.

Wichtig für die ganze Region

„Daneben sind wir eine verlässliche Bildungspartnerin der Region und bilden Auszubildende in den Gesundheits- und Pflegeberufen für externe ambulante Dienste, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser der Region aus“, sagte Benny Neukamm. Bedarfsorientiert werden neue Ausbildungsberufe entwickelt, um so dem stetig steigenden Fachkräftemangel zu begegnen. „Wir pflegen Kooperationen und Partnerschaften zu Hochschulen und anderen Einrichtungen. Darüber hinaus engagieren wir uns berufs- und bildungspolitisch in verschiedenen Verbänden und Gremien auf Bundes- und Landesebene“, zählte er auf. „Wir sind eine Schule der Vielfalt und eine Schule der Courage. Das wollen wir beibehalten und für andere Schulen richtungsweisend sein“, sagte Hülay Stegmüller-Bay, Schulleiterin der Pflegeschule. „Wir haben noch viel vor!“ unterstrich sie in ihrer Grußbotschaft.

Und wie es sich für eine Schule gehört, wurde das Jubiläum mit Fortbildung verbunden. Nach dem Rückblick auf die Geschichte der Einrichtung durch Neukamm gab es jeweils Impulsvorträge über die Pflege gestern, heute und morgen. Vorträge zu lebenslangem Lernen und Weiterbildung in der Pflege schlossen sich an, ehe dann im benachbarten Veranstaltungszentrum „Freischwimmer“ (ehemals Hallenbad Nord) noch gemeinsam gefeiert und getanzt wurde.

Zur Sache: Pizza als Dankeschön im St. Marien

Auch Dirk Schmidt (Pflegedirektor) und das Team des Pflegemanagements des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses in der Gartenstadt und Mundenheim würdigten anlässlich des Internationalen Tags der Pflege die über 600 Pflegenden des Hauses. Als „kleiner Dank“ wurden sie mit 22 Blechen Pizza verwöhnt, die vor der Cafeteria und auf den Stationen des „Marien“ verteilt wurde. Am Standort St. Annastiftskrankenhaus hat der Kiosk weitere Pizzen in den Ofen geschoben. „Wie wichtig die Arbeit der Pflegenden ist, wurde uns insbesondere in der Corona-Zeit mehr als bewusst. Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, wie gut und eng die Teams auch unter außergewöhnlichen Bedingungen zusammenarbeiten“, betonte Schmidt. „Wir danken allen Pflegekräften, die täglich mit Leidenschaft und Hingabe dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft zu jeder Zeit gut versorgt wird. Vielen Dank für die unermüdliche Arbeit und das Engagement“, bilanzierte er.