Der Reisefotograf Gernot Haida stellt seine Bild-Reise-Doku mit dem Titel „Sehnsuchtsrouten-Faszination Schiffsreise“ Anfang Mai im Julius-Hetterich-Saal in Maudach (Grünstadter Straße 2) vor.

Der live moderierte Bildvortrag nimmt die Gäste am Freitag, 5. Mai, laut Ankündigung mit auf drei Schiffsrouten mit jeweils eigenem Reiz. Zuerst erkunden die Gäste ab 19.30 Uhr auf der weltberühmten Postschiff-Route Städte und Landschaften Norwegens.

Norwegen ist ein Traumziel. Foto: Haida

Geiranger-Fjord, Nordkap, Bergen, Lofoten und weitere Ziele bekommt der Besucher auf großer Leinwand näher gebracht. Hamburg – New York, so heißen die Start- und Endpunkte der zweiten Route. Die Atlantiküberquerung bietet abwechslungsreiche Eindrücke. Schottland, Grönland, Kanada und zuguterletzt New York werden vom Schiff angelaufen.

Karibische Stimmung. Foto: haida

Finale in der Karibik

Zum Abschluss dieser Multivision geht es in die Karibik. Trauminseln und -strände: Die Sehnsucht nach ewiger Sonne und dem beschwingten Leben, begleitet von Reggae-Klängen, werde hier gestillt. Doch so manche Insel verberge noch ganz andere Schönheiten. Der Abend erstreckt sich über 95 Minuten. Karten gibt es im Vorverkauf, an der Abendkasse und bei Reservix. Weitere Infos im Netz unter www.der-fernwehfotograf.de.