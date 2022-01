Zu einem Segnungsgottesdienst am Valentinstag lädt die Citykirche Ludwigshafen für Montag, 14. Februar, 19 Uhr, in der Ludwigshafener Melanchthonkirche (Maxstraße 38) ein. Verliebte, junge und alte Paare, Familien und alle „best friends forever“ sind willkommen. Unter dem Motto „Der Liebe wegen“ wird es in diesem Gottesdienst Zeit und Raum geben, sich segnen zu lassen, als Einzelne oder als Paar. Als Abschluss wird mit einem kleinen Empfang „auf die Liebe“ angestoßen. Den Segen spricht Pfarrerin Susanne Schramm, Musik machen Lukas Schneider (Ukulele) und Joachim Gölzer (Orgel). Anmeldung per E-Mail an susanne.schramm@evkirchepfalz.de oder telefonisch 0621 67180250.

Seit dem 4. Jahrhundert

Valentinstag feiern Christen bereits seit dem 4. Jahrhundert. Der Name des Tages geht wahrscheinlich auf einen Mönch mit Namen Valentin zurück, der im 3. Jahrhundert Bischof der italienischen Stadt Terni gewesen sein soll. Der Legende nach hat er trotz eines Verbots des Kaisers Verliebte getraut. Außerdem soll er frisch Verheirateten Blumen aus seinem Garten geschenkt haben.