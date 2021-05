Der 14-köpfige Gemeindeausschuss der katholischen Pfarrei St. Sebastian in Mundenheim hat in seiner jüngsten Sitzung gegen das Verbot des Vatikans gestimmt, homosexuelle Paare zu segnen. Damit unterstützt das Gremium eine Forderung mehrerer Geistlicher in der Diözese Speyer. Die Brüder Christoph und Joachim Sommer, Mitglieder des Gemeindeausschusses und Verfasser eines entsprechenden Papiers, erklären, warum Rom ihrer Meinung nach auf dem Holzweg ist.

Sie schreiben, dass das Gremium den Generalvikar der Diözese Speyer, Andreas Sturm, also den Stellvertreter von Bischof Wiesemann, unterstützt: Er, Sturm, fordert nämlich, dass die katholische Kirche die Möglichkeit haben soll, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Wie ist es dazu gekommen?

Christoph Sommer: Wir haben das aufgegriffen, dass aus Rom die Anordnung kam, gleichgeschlechtliche Paare dürften nicht gesegnet werden. Hinzu kam, dass unser Generalvikar sich dagegen ausgesprochen hat und im Gegenzug fordert, dass alle Menschen gesegnet werden können. Inzwischen können ja bei uns Gleichgeschlechtliche heiraten, und da ist es doch schwierig zu sagen: Wir verweigern uns allem. Die Mehrheit des Gemeindeausschusses war dafür, die Forderung von Herrn Sturm und anderer Priester, zum Beispiel Carsten Leinhäuser, Pfarrer in der Nordpfalz, zu unterstützen. Uns war wichtig, dass auch ein Generalvikar Rückendeckung von der Basis bekommt.

Steht Bischof Wiesemann, der im Moment eine Auszeit genommen hat, ebenfalls hinter seinem Generalvikar?

Christoph Sommer: Ja, der Bischof hat inzwischen geschrieben, dass er Herrn Sturm freie Hand lässt.

Weshalb ist der Segen so wichtig? Er hat ja doch nicht denselben Stellenwert wie das Sakrament der Ehe.

Joachim Sommer: Wir sprechen in diesem Zusammenhang gar nicht von Heirat, sondern von einer Vorstufe, von der Segnung eines Paars. Gleichgeschlechtliche sind vor Gott ja nicht weniger „wert“ als Leben und Lieben eines jeden anderen Paars. Wir wollen, dass Menschen, die gemeinsam leben wollen – dass ihr Weg von Gott gesegnet ist, dass es gut geht, dass sie glücklich sind.

Die Glaubenskongregation hat mit Blick auf die Forderungen, die sich „in einigen kirchlichen Bereichen“ verbreiten, mitgeteilt, dass die katholische Kirche gar nicht über die Vollmacht verfügt, derartige Verbindungen zu segnen. Sollten Sie das nicht als Christen, die den Glauben ernst nehmen, akzeptieren?

Joachim Sommer: Wenn wir davon ausgehen, dass Gott alle Menschen liebt, egal welcher Hautfarbe, Herkunft, welcher sexueller Ausrichtung, dann ist es ein logischer Schritt, wenn zwei Menschen ihren Lebensweg gemeinsam gehen und den Segen Gottes, den Segen der Kirche haben wollen. Denen wünscht man alles Gute. Ich glaube nicht, dass die Kirche das Recht hat zu sagen: Nein, denen verweigern wir es.

Kennen Sie gleichgeschlechtliche Paare, die sich segnen lassen möchten?

Christoph Sommer: Gleichgeschlechtliche ja, aber im Moment keine, die sich segnen lassen wollen. Es ging ja bisher „offiziell“ auch nicht. In den Medien sind aber gerade in letzter Zeit viele Gläubige zu Wort gekommen, für die ist es wichtig, dass sie spüren, Gott ist auf meiner Seite und die Kirchengemeinde lässt mich nicht fallen.

Joachim Sommer: Ich gehe schon davon aus, dass der Wunsch besteht und dass einige davon Gebrauch machen werden, wenn es mal möglich ist.

Christoph Sommer: Manche Priester machen es ja. Ich habe im Fernsehen eine Diskussionsrunde gesehen, bei der ein Priester dazu gesagt hat: Warum fragt ihr? Macht es einfach, denn wer fragt, bekommt so eine negative Antwort – denn der Vatikan muss so antworten. Die katholische Kirche kann ja nicht speziell für Deutschland ein neues Gesetz machen, sie muss für alle da sein.

Wir sprechen also von einem Luxusproblem. In Deutschland gibt es, wenn ich mich recht entsinne, 22,5 Millionen Katholiken, weltweit 1,3 Milliarden – so viel wie die Bevölkerung Indiens. Da sind wir mit unserem 1,7-Prozent-Anteil doch eher nebensächlich.

Christoph Sommer: Ja, aber die Gesellschaften verändern sich überall anders. Wir sind halt durch unsere wirtschaftliche Lage, durch Bildungschancen und so weiter an einem anderen Punkt als beispielsweise Afrika, Südamerika oder Indien, wo der Glaube vielleicht anders gelebt wird.

Joachim Sommer: Es hat auch mit dem Demokratieverständnis zu tun. Ich denke, wenn sich solche Ideen herumsprechen, ziehen andere Länder nach. Das ist nicht nur ein Thema in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder in den Niederlanden.

Sind Paare, die nicht gesegnet werden, eher bereit, aus der Kirche auszutreten?

Joachim Sommer: Wie man so hört, ist die Überlegung auszutreten bei vielen da. Die sind aber nicht gottlos, sondern kommen mit dem System Kirche nicht mehr klar. Doch klar ist auch, dass man nichts bewirken kann, wenn man austritt. Der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler hat in einem seiner Bücher gefordert: Auftreten statt Austreten!

Christoph Sommer: Austreten – darum geht’s uns gar nicht. Uns geht“s darum, dass wir offen sind für Menschen, auch für Paare, die nicht „normgerecht“ sind. Die sollen sich willkommen fühlen. Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, dass wir in unserer Demokratie unsere Meinung frei äußern können. Deswegen dürfen auch so Leute wie Herr Sturm oder Herr Leinhäuser ihre Meinung sagen. Ich finde es mutig, dass dies so ist und sie das machen.

Aber auch die erfahren nicht nur Zustimmung.

Joachim Sommer: Klar, die werden manchmal arg beschimpft. Doch so wie die Gegner der Reformen ihre Meinung äußern, so müssen sie auch akzeptieren, dass es gegenteilige Ansichten gibt. Es wäre überhaupt wünschenswert, dass mehr Leute sich äußern. Egal in welche Richtung, aber dass offen die Meinung gesagt wird. Nur durch Diskussionen kann ein anfänglicher Widerspruch vielleicht mal dazu führen, dass etwas verändert wird.

Sie möchten auch etwas verändern. Haben Sie eine Vorstellung, wie Sie das anstellen könnten?

Joachim Sommer: Wir wünschen uns, dass andere Gremien sich auch dazu äußern. Ich denke, je mehr Beiträge es gibt, umso mehr Gehör findet das Ganze, und vielleicht werden manche Menschen mutiger und sagen auch ihre Meinung.

Christoph Sommer: Unsere Überlegungen sollten auf jeden Fall ein Denkanstoß sein.

Zur Sache: Gemeindeausschuss

Ein Gemeindeausschuss koordiniert das kirchliche Leben vor Ort. Seine Aufgaben sind unter anderem, den karitativen Dienst zu fördern; die Situation in der Gemeinde zu beobachten und Entwicklungen, Probleme sowie Vorschläge an den (übergeordneten) Pfarreirat weiterzuleiten; ebenso die Tätigkeit von Verbänden, Gruppen und freien Initiativen auf der Ebene der Gemeinde zu fördern und zu koordinieren.

Zur Person

Christoph Sommer, 59, verheiratet, drei Kinder. Referent im Referat „Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer“, hat in der Gemeinde Kinder- und Jugendarbeit geleistet, war Mitglied in Jugend- und Kirchenchor, zeitweise im Pfarrgemeinderat; zwischenzeitlich in einer Gemeinde als Gemeindereferent tätig. Jetzt wieder aktiv in St. Sebastian – unter anderem mit seiner „Erfindung“, den „Gedanken to Go“: mutmachende Impulse, jeweils freitags vor St. Sebastian.

Joachim Sommer, 55, ledig, Hoteldirektor in Mannheim, hat sich in der Gemeindearbeit von St. Sebastian engagiert: Jugendarbeit, Mitglied im Kirchenchor, früher im Pfarrgemeinderat, jetzt im Verwaltungsrat der Großpfarrei und im Gemeindeausschuss St. Sebastian, ebenfalls Autor von „Gedanken to Go“.