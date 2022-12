Das katholische und evangelische Seelsorgeteam im St. Marienkrankenhaus lädt mit dem Heinrich-Pesch-Haus (HPH) für Montag, 12. Dezember, 19 Uhr, Schwangere und deren Angehörige und Freunde zu einer ökumenischen Segensfeier für werdende Mütter und Väter ins HPH (Frankenthaler Straße 229) ein.

„Segen berührt neues Leben“ wird durch die katholische Krankenhausseelsorgerin, Pastoralreferentin Birgit Kiefer, und den evangelischen Krankenhausseelsorger Pfarrer Martin Risch gemeinsam gestaltet, der Ort außerhalb der Klinik wurde wegen der aktuell im Land geltenden Corona-Regeln für Kliniken gewählt.

Intimer Moment

„Einer der persönlichsten und intimsten Momente im Leben ist die Geburt des eigenen Kindes. In der Zeit der Schwangerschaft ist das Wunder des Lebens besonders intensiv zu fühlen. Sie ist auch eine Zeit des Fragens nach der Zukunft, eine Zeit im Wechselbad der Gefühle, mit Hoffnungen und Fragen“, erklären die Verantwortlichen. Der Segen, der in der Zeit der Schwangerschaft zugesprochen werde, sei ein Geschenk, das die Zuwendung Gottes in dieser Zeit deutlich mache und feiere. „Er soll die Schwangeren und jungen Eltern in der Schwangerschaft, in ihrer Partnerschaft, Familie und in ihrem freundschaftlichen und sozialen Umfeld ermutigen und begleiten.“

Auch Angehörige und Freunde dürfen sich den Veranstaltern zufolge gerne angesprochen fühlen und mit der Schwangeren den Gottesdienst mitfeiern. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Fragen beantworten Pastoralreferentin Kiefer, Telefon 0621 5501-2594 und Pfarrer Risch, 0621 5501-2558. Infos im Netz unter www.segen-beruehrt-neues-leben.de.