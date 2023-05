Ein 16-jähriger Segelflug-Schüler ist am Montagmittag in Mannheim abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, legte er die Bruchlandung mit seinem Segelflieger auf der Graspiste des City Airport ab. Als er sich im Landeanflug befand, sackte der Segelflieger offenbar plötzlich ab und touchierte das Dach eines Firmengeländes. Dadurch sei der Flieger in Schieflage geraten, woraufhin die linke Tragfläche mit einem Gebüschwall kollidiert sei, hieß es weiter. Der Jugendliche ist laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Hinweise auf die Unglücksursache liegen derzeit noch nicht vor. An dem Segelflieger entstand 7000 Euro Schaden.