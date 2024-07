Ihr in diesem Jahr einziges Konzert in der Stadt, nach der sie benannt sind, geben die Söhne Mannheims am Freitag, 16. August, 20 Uhr, beim Seebühnenzauber im Luisenpark.

Die Band, die zuletzt das Album „Kompass“ veröffentlicht hat, spielt in der „Söhne Mannheims Piano“-Besetzung. Pianist Florian Sitzmann, die vier Sänger Michael Klimas, Dominic Sanz, Karim Amun und Giuseppe „Gastone“ Porrello sowie Rapper Metaphysics werden Hits wie „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ oder „Und wenn ein Lied“ zu Gehör bringen. Das Projekt entstand als Übergangslösung in der Pandemie, als Konzerte mit der ganzen Band nicht immer möglich waren, und hat sich als Format für kleinere oder mittlere Bühnen etabliert. Karten gibt es unter https://shop.luisenpark.de.