Fünf Monate vor seinem großen Heimspiel am 18. Dezember im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen ist der einzigartige Gringo Mayer in einer einzigartigen Kulisse in Mannheim zu erleben: Am Samstag, 20. Juli, 20 Uhr, gibt er mit seiner Kegelband ein Konzert auf der Seebühne im Luisenpark.

Auftritte auch in Karlsruhe und Bad Dürkheim

Karten gibt es unter http://shop.luisenpark.de in der Kategorie „Seebühnenspecials“. Gringo Mayer, 35, hat sich mit seiner sehr besonderen Musik, die Mundart mit Indie-Pop verbindet, in den vergangenen Jahren eine immer größere Fangemeinde erspielt. Bisher sind die beiden Alben „Nimmi normal“ und „Ihr liewe Leit“ erschienen. In diesem Sommer spielen Gringo Mayer & Die Kegelband unter anderem auch auf dem Festival Das Fest in Karlsruhe (21. Juli) und beim Limburg-Sommer in Bad Dürkheim (26. Juli).