Weil eine Kanalerneuerung geplant ist, muss die Sedanstraße in Friesenheim am Freitag für Voruntersuchungen gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ihren Angaben zufolge müssen für die Erstellung eines Baugrundgutachtens mehrere Bohrungen in der Sedanstraße vorgenommen werden. Diese wird daher am Freitag im Abschnitt zwischen der Carl-Clemm – und Sternstraße von 8 bis 17 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Weitere Fragen beantwortet Rainer Dech vom Bereich Stadtentwässerung unter Telefon 0621/504-6802.