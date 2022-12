Liebevoll ausgesucht oder selbst gemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen aus der Vorderpfalz zusammengestellt. Dieses Mal geht es um einen Second-Hand-Shop in der Ludwigshafener Rhein-Galerie.

Es ist kein neues, dafür aber ein nachhaltiges Konzept: Der Verkauf von Second-Hand-Produkten. In der Rhein-Galerie gibt es mit „Strike“ eine Boutique mit einem solchen Geschäftsmodell – zum Ende des Jahres mit einer besonderen Aktion, die speziell Geschenkekäufer freuen dürfte.

Ausflug in die Vergangenheit

Es fühlt sich an wie ein Ausflug in die Vergangenheit, wenn man den Laden von Storeleiter Giampiero Volz betritt. Leder-College-Jacken, Cordhosen, Hemden, jede Menge Trikots, Kinderkleidung, aber auch Schallplatten und sogar Bücher sind im „Strike“ zu finden. „Es gibt keine Saisonware. Hier ist alles und für jeden was dabei. Von jeder Marke und jedem Verein“, sagt Volz. Er selbst trage auch Second-Hand-Kleidung und liebe es, berichtet er und zeigt auf seine Hose. Eine „Baggy“, also eine weite Hose. Die war vor 20 Jahren modern und erlebt nun eine Renaissance.

Weniger Resonanz als erhofft

Die Klamotten-Nostalgie wird – zumindest in Ludwigshafen – in den kommenden Tagen das letzte Mal aufleben, denn „Strike“ schließt zum Jahresende – wegen der Krisensituation und der ausbleibenden Resonanz. Zum Abschied gibt es aber noch eine ganz spezielle Aktion. Ein Kilogramm der sogenannten Kiloware, also Kleidung, die als solche gekennzeichnet ist, wird für nur zwölf, statt 25 Euro verkauft.

Durchaus ein Schnäppchen, denn das könnten bis zu sechs T-Shirts sein. Die ausgewählte Kleidung wird vor dem Kauf auf die Waage gelegt und anschließend nach Gewicht bezahlt. Es werde abgerundet, versichert der Storeleiter.

Storeleiter Giampiero Volz stellt auf Anfarge auch coole Outfits zusammen. Foto: mwag

Cooles Outfit zusammenstellen

Wer sich eine coole Garderobe zusammenpuzzeln lassen möchte, ist im „Strike“ aber auch richtig. „Für 60 bis 70 Euro kann man sich ein sehr gutes, langlebiges Outfit zusammenstellen“, verspricht Volz. Die Produkte selbst kommen – allerdings nicht direkt – aus Privathaushalten. „Wir haben einen Großbetrieb, der Waren aus ganz Europa bekommt, aufbereitet und an die Filialen zuschickt“, erklärt der Storeleiter. Jeden Tag ändere sich der Warenbestand, werde neu aufgefüllt und unter den 15 Filialen in Deutschland getauscht, berichtet Giampiero Volz.

Wer jetzt zuschlagen möchte, muss sich sputen. Für diejenigen, die keine Zeit mehr haben, hat Volz einen Ausweg. „Einen weiteren Standort gibt es in Mannheim im Q6/7“, sagt der Verkäufer. Bis dahin berät der junge Storeleiter hier weiter seine Kundschaft. „Wer weiß, was er will, darf gerne mich und meine Kollegen fragen. Das ist meist einfacher, als wenn man nur stöbert“, sagt Volz.