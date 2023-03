Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten ist ein 28-Jähriger aus Mainz-Kastell am Dienstag vom Landgericht Frankenthal verurteilt worden. Vorgeworfen wurde ihm besonders schwerer Raub in Tateinheit mit Freiheitsberaubung.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im August 2019 nachts durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Wohnhaus in Rheingönheim eingestiegen ist. Das dort lebende Rentner-Ehepaar hat er anschließend