Sechs Wanderungen ausschließlich im Pfälzerwald organisiert im August die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV).

Auftakt ist am 3. August eine 13-Kilometer-Tour mit 450 Höhenmetern von Neustadt über die Wolfsburg zum Weinbiet und zurück (Rucksackverpflegung empfohlen). Am 11. August nimmt die Ortsgruppe an der Gemeinschaftswanderung der vier Ludwigshafener Ortsgruppen zum pittoresken „Altschloßfelsen“ beim südwestpfälzischen Eppenbrunn (elf Kilometer) teil, die nach Angaben der Rheingönheimer Organisatorin Monika Birkholz (Telefon 0621 543203) zwar bereits so gut wie ausgebucht ist – es besteht aber eine Warteliste.

Eine neun Kilometer lange „Leichtwanderung“ folgt am 14. August von Gimmeldingen zur Looganlage, zum Forsthaus Silbertal und nach Lindenberg. Als „schwer“ wird die Wanderung am 17. August von Weidental über den Drachenfels und das Lambertskreuz nach Neidenfels eingestuft – bei einer Strecke von 17 Kilometern gibt es 520 Höhenmeter auf und ab. 460 Höhenmeter sind am 24. August bei 13 Kilometern von Maikammer zur Kalmit und zurück zu bewältigen, und auch zum Abschluss des Monats am 31. August warten anspruchsvolle 19 Kilometer von Kirchheim zur Lindemannsruhe und nach Bad Dürkheim auf die Wanderer. spe

Noch Fragen?

Info und Anmeldungen ab sofort jeden Dienstag von 10 bis 12 und Freitag von 16 bis 18 Uhr bei der PWV-Geschäftsstelle, der Maxstraße 46 (Telefon 0621 516859) und per E-Mail an info@pwv-luma.de.