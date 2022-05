Bei drei Verkehrsunfällen sind am Dienstag und Mittwoch sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand ansonsten ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro. Gekracht hatte es am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke. Nachdem eine Frau im dichten Verkehr bremsen musste, fuhr das nachfolgende Auto auf. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt. In Oggersheim stießen am Nachmittag gegen 14 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Prälat-Caire-Straße/Am Schlosskanal zusammen. Eine 48-Jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt einer 26-Jährigen missachtet. Drei Insassen der beiden Autos wurden verletzt. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung stießen zwei Autos in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Hemshof an der Kreuzung Seiler-/Rohrlachstraße zusammen. Zwei der insgesamt vier Insassen wurden leicht verletzt. Gegen einen 20-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.