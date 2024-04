Angehörige zweier Familien sind nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der Erzbergerstraße (Friesenheim) derart in Streit und aneinandergeraten, dass am Ende zwei Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Den Beamten zufolge hatten sich gegen 16 Uhr zunächst zwei neun und zehn Jahre alte Kinder gestritten, ihre beiden 32- und 40-jährigen Mütter hätten schlichten wollen. „Hierbei entwickelte sich jedoch auch ein Streit zwischen den Müttern, welcher in Beleidigungen und schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete“, teilt die Polizei mit. Auch weitere Familienangehörige der beiden Frauen hätten dann noch in das entstandene Handgemenge eingegriffen, teilweise konnten die Einsatzkräften sie auf dem Spielplatz jedoch nicht mehr antreffen. Insgesamt seien sechs Personen leicht verletzt worden, die 32-jährige Mutter sowie eine 17-Jährige mussten den Beamten zufolge zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.