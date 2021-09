Jeweils zwei Karten für die Ein-Personen-Komödie „Halbnackte Bauarbeiter“ mit Tine Wittler am Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Maudacher Julius Hetterich-Saal (Grünstadter Straße 2) können die ersten drei Anrufer gewinnen, die sich am Mittwoch, 29. September, ab 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 0621/5902-544 in der Lokalredaktion melden. Angekündigt wird vom Boulevardtheater Deidesheim „eine Komödie mit Lachgarantie“ (nach dem Bestsellerroman von Martina Brandl).

Tine Wittler, 48, lebt als kreativer Tausendsassa im Wendland, Niedersachsens wildem Osten. Mit ihrer Sendung „Einsatz in 4 Wänden“ (RTL, 2003 bis 2013) erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis. Heute tourt die Künstlerin mit Chansons, Lesungen und weiteren Bühnenprogrammen auch als Schauspielerin durchs Land. Parallel betreibt sie eine Kleinkunstbühne in „Wittlerins Wohnzimmer“, der Dorfkneipe ihres Heimatnests (60 Einwohner).

Johnny-Depp-Double vor der Haustür

Mit „Halbnackte Bauarbeiter“ steht sie erstmals in einem Ein-Personen-Stück auf der Bühne. Mit Hautprotagonistin Ute hat Wittler „mehr gemeinsam, als sie eigentlich zugeben möchte …“, heißt es. Ute ist Mitte 40, totaler Kontrollfreak, Single, lebt nach dem Scheitern einer Beziehung noch immer in einer Berliner WG und hangelt sich von einem Gelegenheitsjob als Grafikerin zum nächsten. Sie ist alles andere als beziehungsfähig. Bis ein Johnny-Depp-Double vor ihrer Haustür steht. Tickets gibt’s ab 26,30 Euro.