Fünf Rollerdiebstähle sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Auch am Tag zuvor gab es bereits einen Fall. Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, stahlen Unbekannte laut Polizei einen Roller der Marke Honda in der Wredestraße (Mitte). In der gleichen Zeit wurden in der Mundenheimer Straße (Süd) zwei Roller gestohlen. Beide konnten aber in der Nähe wieder gefunden werden. Ein Roller wurde beschädigt. Ein weiterer Roller kam zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in der Lenaustraße (Hemshof) abhanden. Zu einem versuchten Diebstahl kam es zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, in der Moskauer Straße (Pfingstweide). Dabei wurde laut Polizei das Schloss des Rollers beschädigt. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro. Bereits in der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte einen roten Roller der Marke Piaggio. Das Zweirad war zu dieser Zeit im Friesenheimer Schwalbenweg geparkt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, sei bislang nicht bekannt. Es komme immer mal wieder zu „wellenartigen Zunahmen“ an Rollerdiebstählen in der Stadt, heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621 963-2122.