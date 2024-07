Überwiegend an Wochenenden in den Ferien lädt die RHEINPFALZ wieder zu besonderen Aktionen ein. Sechs Angebote haben wir geplant. Mehr als 120 Leser haben die Chance zu einer Teilnahme. Hier eine Übersicht zum Vormerken.

Tour 1: Joggen durchs Maudacher Bruch, Samstag, 20. Juli. Start ist um 10 Uhr.

Bei dieser inzwischen schon traditionellen Tour machen wir unseren Lesern Beine. Redaktionsmitglieder der „Ludwigshafener Rundschau“ werden mit ihnen durchs Maudacher Bruch joggen. In den Vorjahren hat sich ein fester Stamm von Läufern gebildet. Neue Teilnehmer sind aber gerne willkommen. Die Tourenlänge beträgt knapp zehn Kilometer. Auch wenn das Lauftempo eher gemächlich und plauderfreundlich ist, sollten nur Leserinnen und Leser teilnehmen, die in der Lage sind, diese Distanz ohne Probleme in gut einer Stunde zu bewältigen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr der Parkplatz im Süden des Bruchs in der Gartenstadt schräg gegenüber der Kreuzung Maudacher/Meckenheimer Straße. Von dort aus geht’s auf den Großen Rundweg durch das Naturschutzgebiet.

Tour 1: Samstag, 20 Juli, ab 10 Uhr: Mit Redaktionsleiter Steffen Gierescher eine Runde durch das Maudacher Bruch joggen. Im lockeren Tempo sind die 9,5 Kilometer in rund einer Stunde zu meistern. Foto: KUNZ

Tour 2: Besuch des Mannheimer Technoseums, Samstag, 27. Juli, 11 Uhr.

Seit 1. Januar 2023 hat das Mannheimer Technoseum (früher Landesmuseum für Technik und Arbeit) mit Andreas Gundelwein einen neuen Leiter. Er wird die rund 20 Teilnehmer begrüßen und über sein Konzept für das Haus berichten. Mit einer Ausstellungsfläche von 10.000 Quadratmetern und 120 Mitarbeitern ist das Technoseum das drittgrößte seiner Art in Deutschland und bietet Anschauungsmaterial zur Industrialisierung des deutschen Südwestens in Geschichte und Gegenwart. Über 100 Experimentierstationen ermöglichen es Gästen, interaktiv und spielerisch naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu verstehen. Im Schnitt besuchten das Museum 160.000 Menschen jährlich. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr die Museumsstraße 1 (Haupteingang).

Tour 2: Samstag, 27. Juli, ab 11 Uhr: Technoseum Mannheim, im Bild Leiter Andreas Gundelwein. Foto: ier

Tour 3: Führung durchs Druckzentrum Oggersheim, Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr.

Rund 30 Leserinnen und Leser bekommen an diesem Abend die Chance, live mitzuerleben, wie die gedruckte Zeitung entsteht und danach in den Briefkästen der Abonnenten landet. Treffpunkt ist kurz vor 20 Uhr in der Flomersheimer Straße 2-4, direkt vorm Eingang des Druckzentrums im Gewerbegebiet Westlich B9 in Oggersheim.

Tour 3: Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr: Führung durchs Druckzentrum in Oggersheim. Foto: KUNZ

Tour 4: Besuch des Wasserwerks der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL), Samstag, 10. August, 11 Uhr.

Bis zu 30 Leser tauchen bei dieser Tour in die Ludwigshafener Welt des Wassers ein. Wo wird es gewonnen? Wie steht es um die Qualität des Wassers? Wie hoch ist der Verbrauch? Diese und andere Fragen werden an diesem Vormittag beantwortet. Die Führung findet im TWL-Wasserwerk II in Maudach statt, Speyerer Straße 195. Dort ist um 10.45 Uhr auch der Treffpunkt. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Werksgelände.

Tour 4: Samstag, 10. August, 11 Uhr: Besuch des Wasserwerks der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Foto: TWL

Tour 5: Besuch im Polizeipräsidium Rheinpfalz, Freitag, 16. August, 11 Uhr.

Etwa zwei Wochen, nachdem Polizeipräsident Georg Litz auf dem Hambacher Schloss von Innenminister Michael Ebling (SPD) offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird, haben 20 Leser die Chance hinter die Arbeit des für rund 900.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz verantwortliche Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu blicken. Es beschäftigt rund 2200 Mitarbeiter. Sitz ist in der Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd, wo kurz vor 11 Uhr auch der Treffpunkt ist. Im Präsidium gibt’s dann auch Infos zum Stand der Bauarbeiten für das neue Präsidium in der Heinigstraße in Mitte. Es soll bis 2027 fertig sein. Der Nachfolger von Litz soll übrigens am 1. November beginnen. Noch ist unklar, wer ihn beerbt. Die Ausschreibung des Ministeriums läuft.

Tour 5: Freitag, 16. August, ab 11 Uhr: Hinter die Kulissen des alten Polizeipräsidiums blicken und etwas übers neue Präsidium erfahren, das bis 2027 am Südwestknoten (Heinigstraße) entsteht. Foto: Polizei

Tour 6: Besuch bei Berkel AHK/Alkoholhandel GmbH, Rheingönheim, 17. August, 11 Uhr.

20 Leser können hinter die Kulissen des seit 1847 existierenden Familienbetriebs blicken. Gegründet wurde er von Andreas Berkel als Essigfabrik und Brennerei in Germersheim. Seither beschäftigt sich die Familie Berkel mit der Herstellung, der Veredlung und dem Vertrieb von Ethanol – also dem guten Alkohol. In fünfter Generation Geschäftsführer ist Mathias Berkel. Treffpunkt ist gegen 10.45 Uhr am Firmeneingang in der Erbachstraße 18.

Anmeldung

Alle Touren werden noch mal separat angekündigt. Dann besteht jeweils die Möglichkeit, sich per E-Mail anzumelden: an sommertour-lu@rheinpfalz.de. Die Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.