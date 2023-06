Die Polizei hat in Oppau in einer Wohnung sechs Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Beamten hatten zuvor am Sonntagabend einen 23-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau in der Nähe der Rhein-Galerie kontrolliert. Da der 23-Jährige sich nicht ausweisen konnte, begleiteten die Polizeibeamten ihn in die Wohnung der 19-Jährigen nach Oppau, um seine Ausweispapiere einzusehen. Dort lag ein Behälter mit Marihuana auf dem Tisch. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Drogen, einen Teleskopschlagstock, ein Springmesser, rund 1000 Euro Bargeld sowie einen gefälschten Ausweis sicher. Der junge Mann und die Frau wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.