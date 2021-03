Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Sonntag in Ruchheim sechs Fahrräder beschädigt. Laut Polizei standen sie an der Haltestelle der Rhein-Haardtbahn (Am Herrschaftsweiher). Ein Besitzer konnte bereits ermittelt werden. Die Polizei sucht nun noch die Eigentümer der fünf weiteren Räder sowie Zeugen der Tat. Der Schaden liegt bei insgesamt 600 Euro. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.